Asteróide em rota de colisão com a Terra pode atingir planeta um dia antes das eleições presidenciais nos EUA

2020 revelou-se um ano 'atípico', mas as surpresas podem ainda não ter terminado. E a proxima pode mesmo vir do espaço.



Os cientistas descobriram um asteróide em rota de colisão direta com a Terra com data de impacto prevista para um dia antes das presidentes norte-americanas, marcadas para 3 de novembro deste ano.

De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA (CNEOS), o corpo rochoso, designado 2018VP1, tem dois metros de diâmetro e foi identificado pela primeira vez há dois anos, no Observatório Palomar, na Califórnia, EUA.



De acordo com a agência espacial, o asteróide poderá provocar três potenciais impactos, "com uma chance de impacto direto inferior a 1%". Os dados divulgados tiveram por base 21 observações.