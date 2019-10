Asteróide de 14 metros de diâmetro ameaça atingir a Terra nos próximos anos

Um asteróide com 14 metros de diâmetro poderá atingir o nosso planeta dentro de 65 anos, avisa a Agência Espacial Europeia (ESA).O objeto, apelidado de 2019 SU3, foi classificado como o quarto asteróide mais perigoso que ameaça atingir a Terra nos próximos anos.De acordo com os especialistas, estima-se que o asteróide irá colidir com o planeta Terra no dia 16 de setembro de 2084. No entanto, o SU3 deverá aproximar-se do nosso planeta a 6 de julho de 2038.Embora tudo pareça muito assustador, a NASA garante que é muito improvável que um asteróide colida com a Terra nos próximos anos.