Asteroide três vezes maior que campo de futebol passa perto da Terra esta semana

Há um viajante cósmico a aproximar-se da Terra: trata-se um asteroide gigante, três vezes maior do que um campo de futebol regular e com cerca de 330 metros de largura. O asteroide irá passar na quinta-feira, dia 27 de junho, perto da Terra, a cerca de 6,7 milhões de quilómetros. A distância parece grande, mas no espaço não é nada.

Para colocar em perspetiva, este objeto espacial, descoberto em 2008 e batizado com o nome de s 2008 KV2, estará a localizado a 17 vezes a distância da Lua à Terra, que fica a 384,400 quilómetros.

As investigações dos cientistas que o descobriram concluíram que o 2008 KV2 irá continuar a viajar pelo espaço até 2199, algo que já faz desde 1990. Além disso, é um visitante frequente da Terra, tendo em conta que orbita o Sol. Irá passar novamente pela Terra em 2021 e duas vezes em 2022, de acordo com a NASA, que está a monitorizar o asteroide por ser uma "ameaça potencialmente perigosa".

A verdade é que mal daremos pela passagem deste turista espacial: o asteroide irá passar a 40,800 km/h pela Terra.