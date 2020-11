Cinco mortos e 17 feridos nos ataques em Viena. Atacante era simpatizante do Daesh, diz ministro

Um dos autores do ataque, que fez quatro mortos e 15 feridos em Viena na segunda-feira, era "um simpatizante" do Daesh, anunciou esta terça-feira o ministro do Interior austríaco. Com o atacante, resultam cinco mortes do ataque.

"É uma pessoa radicalizada que se sentia próxima do EI", disse Karl Nehammer, em conferência de imprensa, referindo-se a um dos autores do tiroteio, que morreu numa troca de tiros com a polícia, enquanto um agente ficou gravemente ferido. Pelo menos um segundo atacante fugiu.

A polícia, que fez buscas na casa onde vivia o atacante abatido pelas forças de segurança, não descarta a possibilidade de haver mais pessoas implicadas no crime.