Ataque a santuário no Irão faz 14 mortos e 40 feridos

Um ataque ao santuário de Shiraz, no sul do Irão, esta quarta-feira, fez 15 mortos e 40 feridos.Entre as vítimas mortais estão pelo menos duas crianças, avançou a agência estatal IRNA, citada pela Aljazeera.Três homens armados entraram num santuário xiita ao inicio da noite e perpetraram o ataque. Segundo as autoridades, dois dos atiradores foram capturados pela polícia e um deles ainda está a monte."Estávamos a preparar-nos para as orações e depois ouvimos os tiros, tentámos fugir do outro lado e depois percebi que estava a sangrar", disse uma sobrevivente do ataque ao órgão de comunicação social Al Jazeera.O santuário de Shiraz é um destino popular para peregrinações e turismo e o último ataque deste tipo na cidade remonta a Abril de 2008 quando uma bomba explodiu numa mesquta e matou 14 pessoas.O ataque terrorista surge numa altura em que o país enfrenta protestos diários a propósito da morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, que morreu após ter sido detida pela polícia moral do país por usar incorretamente o hijab.O ataque foi reclamado pelo estado islâmico. O Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, já se pronunciou e afirmou que ninguém ficará impune.