"Até os tomates precisam de férias": Burger King deixa de colocar tomate nos menus em vários restaurantes na Índia

A cadeia de fast food Burger King retirou os tomates dos wraps e hambúrgueres em muitos dos restaurantes na Índia, depois de os preços terem mais do que quadruplicado devido à subida da inflação alimentar que está a atingir o país mais populoso do mundo."Até os tomates precisam de férias... não podemos acrescentar tomates à nossa comida", lê-se nos avisos colados em dois pontos de venda do Burger King Índia, informa a Reuters.A cadeia de hambúrgueres, uma das maiores da Índia, com cerca de 400 pontos de venda, junta-se a muitas lojas McDonald's e Subway que retiraram os tomates dos menus.A inflação alimentar da Índia atingiu esta semana o seu valor mais elevado desde janeiro de 2020. Os dados sobre a inflação a retalho de julho, divulgados esta semana, revelam que os preços dos produtos hortícolas aumentaram 37% ao longo de um ano.Para gerir a crise de abastecimento, a Índia começou a importar tomate do Nepal e organizou carrinhas para distribuir o produto básico a preços mais baixos em todo o país.