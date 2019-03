Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aterragem de emergência de Boing 737 no aeroporto de Newark faz dois feridos

Incidente aconteceu devido a um incêndio no compartimento de carga.

Por Lusa | 21:11

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros quando um Boeing 737 da Air Transat aterrou de emergência no aeroporto de Newark (Nova Jérsia), devido a um incêndio no compartimento de carga, informou este sábado a Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos.



O avião, um Boing 737 que fazia a rota entre Montreal (Canadá) e Fort Lauderdale (Florida - Estados Unidos) teve que desviar-se da sua rota quando um incêndio foi detetado e o obrigou a ir para o aeroporto de Newark, que esteve temporariamente fechado ao tráfego aéreo enquanto os bombeiros intervinham na aeronave.



Os 189 passageiros foram evacuados pelas saídas de emergência e o aeroporto indicou, através da rede social Twitter, que dois deles tiveram ferimentos ligeiros devidos ao incêndio que deflagrou.



As autoridades estão a investigar a causa do fogo no compartimento de carga, cujo fumo alertou a tripulação e obrigou à aterragem de emergência, embora não se trate de um incidente muito habitual.



Os incêndios que têm origem no interior dos aviões preocupam as autoridades dos Estados Unidos, pois há um mês aplicaram medidas para que as aeronaves não pudessem levar baterias de lítio nos compartimentos de carga, medida que já é aplicada noutros países.



A Autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos explicou que em certas condições as baterias de lítio podem deitar fumo ou incendiar-se e um fogo deste tipo poderia causar danos graves no avião.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Latest: Newark Airport is currently closed, following an emergency landing of an Air Transat aircraft. <br><br>• Passengers are evacuating the jet via slides <a href="https://t.co/zBBACpGguT">pic.twitter.com/zBBACpGguT</a></p>— Alex Macheras (@AlexInAir) <a href="https://twitter.com/AlexInAir/status/1104392544736153601?ref_src=twsrc%5Etfw">March 9, 2019</a></blockquote>

