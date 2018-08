Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atira a matar por perder em videojogo

David Katz, de 22 anos, abriu fogo da Florida após ser eliminado.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O atirador que no domingo matou duas pessoas e feriu outras 11 durante um torneio de videojogos na Florida, EUA, era um jogador profissional que terá ficado transtornado após ser eliminado.



David Katz, de 22 anos, estava a comportar-se "de forma estranha" desde a véspera, o primeiro dia do torneio de 'Madden 19', um jogo de futebol americano. Foi afastado na fase de grupos e recusou cumprimentar o adversário, voltando no dia seguinte "com a mesma roupa" e "um olhar estranho".



Após nova derrota, foi o ao carro buscar uma pistola com mira laser e abriu fogo. O torneio estava a ser transmitido na internet e as imagens mostram um ponto vermelho a aparecer sobre o peito de uma das vítimas mortais, Eli Clayton, de 22 anos, antes de começarem os tiros.



A segunda vítima é Taylor Robertson, de 27 anos, que bateu Katz na final do ano passado. O atirador suicidou-se antes da chegada da polícia.