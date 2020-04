Atirador disfarçado de polícia mata 19 pessoas no Canadá

Um homem armado e disfarçado de polícia matou pelo menos 19 pessoas em vários pontos da província canadiana de Nova Escócia no sábado à noite, num ataque que durou mais de 12 horas e que só terminou quando o atirador foi abatido pela polícia. Desconhecem-se os motivos por trás da atrocidade, já considerada como o maior assassinato em massa na História do país.

Mais de 24 horas após o ataque, a polícia ainda estava esta segunda-feira a tentar reconstituir os passos do atirador, identificado como Gabriel Wortman, de 51 anos, que trabalhava como técnico de próteses dentárias e que tinha uma clínica na cidade de Dartmouth e três propriedades na localidade de Portapique. Terá sido nesta pequena comunidade costeira que o tiroteio começou. A polícia foi chamada no sábado à noite a uma casa após relatos de disparos e encontrou várias vítimas no interior e no exterior da residência. Nas horas seguintes, sucederam-se os relatos de ataques armados e fogo posto em várias partes da província, por entre relatos de que o atirador estava vestido de polícia e se deslocava num carro pintado com as cores da Real Polícia Montada do Canadá. Wortman acabou por ser intercetado e abatido 12 horas depois junto a uma bomba de gasolina perto da capital provincial, Halifax, que fica a 130 quilómetros do local onde tudo começou.

As autoridades acreditam que Wortman conhecia as vítimas iniciais do ataque, mas julgam que os restantes alvos terão sido escolhidos ao acaso. Entre as vítimas está uma mulher-polícia, Heidi Stevenson, mãe de dois filhos e que estava há 23 anos nos quadros da Polícia Montada. A polícia já descartou a possibilidade de terrorismo mas ainda está a investigar outras possíveis motivações, incluindo a possibilidade de o atirador enfrentar problemas económicos devido ao fecho da sua clínica por causa da pandemia de Covid-19.



PORMENORES

Vizinhos surpreendidos

Os vizinhos e amigos do atirador mostraram-se surpreendidos com o sucedido. "Era uma pessoa que conhecíamos há muito tempo, um bom vizinho, muito atencioso. Estamos chocados por isto ter acontecido", afirmou um vizinho.



Ataques raros

Os ataques com muitas vítimas são raros no Canadá, que tem regras de controlo de armas muito mais rigorosas do que o país vizinho, os EUA. O pior ataque em massa até agora tinha ocorrido em 1989, quando um homem matou a tiro 15 mulheres na cidade de Montreal.