Ativista dos direitos dos animais morde mão a comerciante para libertar galinhas

Uma ativista dos direitos dos animais foi vista no sábado passado a morder a mão de um vendedor de galinhas para libertá-las da gaiola numa feira em Tânger, em Marrocos.

A mulher começou a gritar para os comerciantes e a chamá-los de malucos. Depois dos insultos, subiu para uma das gaiolas e tentou abri-la.

Um vendedor impediu-a ao colocar as mãos na abertura da gaiola. No entanto, a mulher resistiu e mordeu-o. O homem não cedeu e manteve a mão no mesmo sítio.

Segundo o jornal Metro, as autoridades foram chamadas ao local e encaminharam a mulher para o hospital, onde foi tratada por "histeria".

O vídeo da mulher foi divulgado nas redes sociais e não deixou as pessoas indiferentes. Algumas pessoas mostraram solidariedade com ela, mas a maioria criticou a atitude de não respeitar a forma de sustento da família do vendedor. Os utilizadores das redes sociais deixaram vários comentários: "Se ela queria tanto libertar as galinhas, por que razão não as comprou e soltou?"