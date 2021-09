Atleta pedida em casamento no meio da pista nos Jogos Paralímpicos

Na passada quinta-feira testemunhou-se um dos momentos mais românticos na história dos Jogos Paralímpicos, quando a atleta cabo-verdiana, Keula Nidreia Semedo, foi pedida em casamento.

Depois do final da prova de 200m T11, para atletas individuais, Keula Nidreia Semedo foi pedida em casamento pelo seu guia, no meio da pista de corrida.

Manuel Veiga, namorado e guia da atleta, pediu aos adversários que se juntassem a ele, correu para a pista e ajoelhou-se para pedir a namorada em casamento.

Vários vídeos deste momento marcante dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 invadiram as redes sociais.

“After a women's 200m T11 qualifying heat, guide Manuel Antonio Vaz da Veiga of Cape Verde proposed to the athlete that he partners, Keula Nidreia Pereira Semedo @keulasemedo.” - @nbcolympics