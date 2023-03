O ator brasileiro Jefferson Machado Costa está desaparecido há 44 dias. Jefferson, que participou na telenovela "Reis" do canal de televisão brasileiro Record, foi visto pela última vez a 27 de janeiro.



Numa entrevista no programa de televisão Fofocalizando a mãe de Jefferson Costa revelou-se desesperada. "Eu suplico para as pessoas, se alguém tiver informação, por favor, não precisa se identificar porque às vezes as pessoas têm medo, viram alguma coisa, sabem do paradeiro. Por favor, gente, eu suplico a vocês, é uma mãe desesperada atrás de um filho que some misteriosamente", disse a mãe do ator.