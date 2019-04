Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ator de 42 anos morre baleado durante tiroteio

Bradley Welsh foi encontrado morto numa rua perto de casa, em Edimburgo, Escócia.

11:30

O ator escocês Bradley Welsh, de 42 anos, morreu após ter sido baleado durante um tiroteio em Edimburgo, na Escócia.



Segundo avança a imprensa internacional, o ator foi encontrado morto perto de casa, com vários relatos de que Bradley Welsh foi baleado na cabeça.



As autoridades confessam que a morte está a ser tratada como "suspeita" e que as investigações continuam.



Welsh ficou conhecido por participar no filme T2 Trainspotting, em 2017, no qual encarnou a personagem Doyle.



"A morte está a ser investigada como suspeita e exige investigação. As autoridades isolaram o local. Se alguém tiver alguma informação sobre o que aconteceu, por favor chame a polícia", disse um porta-voz da polícia local.