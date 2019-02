Morreu o ator brasileiro D'Artagnan Junior

Começou a carreira na televisão com a novela "A Sucessora", em 1978. O último trabalho foi a participação na novela "Salve Jorge", em 2012.

Morreu este domingo o ator brasileiro José D'Artagnan Junior. Estava internado há cerca de três semanas com problemas no fígado, sofria de Hepatite C e Pancreatite.Ator deixa um filho de 33 anos e a esposa Maria Carmem Barbosa.D'Artagnan Junior começou a carreira na televisão com a novela "A Sucessora", em 1978. O último trabalho foi a participação na novela "Salve Jorge", em 2012.O ator Miguel Falabella utilizou o Instagram para lamentar a morte do amigo.