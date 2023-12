Atriz francesa acusa ator Gérard Depardieu de abuso sexual

Astérix e Obélix',

O ator francês Gérard Depardieu, de 74 anos, conhecido pelos filmes 'foi acusado pela atriz francesa Hélène Darras de abuso sexual, durante as filmagens do filme Disco, de 2007, em que o ator era co-protagonista, avança o The Guardian.Hélène Darras alega que Gérard Depardieu a apalpou várias vezes e que o ator a convidou para ir ao camarim."Ele olhou para mim como se eu fosse um pedaço de carne", disse a atriz numa entrevista ao programa francês Complément d'Enquête. "Ele veio ter comigo e depois passou a mão pelas minhas ancas e nádegas", acrescentou.A queixa da atriz surge anos mais tarde porque receava que a mesma tivesse consequências negativas a nível profissional: "Era uma figurante. Nem sequer tinha terminado a escola de teatro. Queria mesmo ser atriz", explicou.Em 2018, atriz francesa Charlotte Arnould alegou ter sido violada pelo ator no verão de 2018, mas Gérard Depardieu negou as acusações e, atualmente, o caso está a ser investigado.Em maio de 2023, o site de notícias de investigação Médiapart, publicou um relatório detalhado de 13 mulheres que disseram ter sofrido de violência sexual por parte do ator. Uma vez mais, Depardieu negou as acusações e disse, numa carta aberta publicada no jornal francês Le Figaro , a outubro de 2023, "nunca ter abusado de uma mulher".