Atraso da chegada de lava ao mar pode aumentar destruição nas Canárias

A lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, está a tardar em chegar ao mar. O atraso dos fluxos de lava pode ampliar a capacidade de destruição em terra.

Raúl Pérez, investigador do Instituto Geológico e Mineiro de Espanha, explica que "é possível que chegue ao mar se houver emissão suficiente". No entanto, "os fluxos de lava levam dois dias a resfriar. Pode chegar ou não. Estamos a falar de um fluido que tem uma mecânica muito complexa", acrescenta o cientista, citado pelo El País.

A chegada de lava ao mar representaria uma forte emissão de gases e possíveis explosões pelo contacto com a água. Também uma fonte de poluição temporária que pode alterar a temperatura e acidez, reduzir a concentração de oxigénio e aumentar o de dióxido de carbono.

Segundo imagens do satélite do programa Cupernicus, da Agência Espacial Europeia, o fluxo de lava atingiu, esta quarta-feira, em alguns pontos cerca de 12 metros de altura. A lava forma uma linha reta de aproximadamente 2,5 quilómetros em direcção à costa.

Dados do mesmo programa mostram que cerca de 154 hectares da ilha espanhola estão destruídos. Contabilizam-se também 320 edifícios engolidos pela lava do Cumbre Vieja. A erupção do vulcão já fez cerca de 6 mil desalojados.