A atividade sísmica intensificou-se na última semana e a ilha já tinha sido sacudida por milhares de pequenos abalos, o mais grave dos quais atingiu a magnitude de 3,5 na manhã de ontem. A ilha estava em alerta para o risco de erupção e a explosão acabou por acontecer. Às 15h15, o vulcão Cumbre Vieja, na ilha da Palma, nas Canárias, Espanha, começou a cuspir lava. Apesar de o local não ser habitado - Las Manchas - depressa o avanço do magma atingiu as primeiras casas. À hora de fecho desta edição, as autoridades previam retirar cinco mil pessoas. As localidades mais próximas, Alcalá e El Paraíso, com cerca de 300 pessoas, foram as primeiras a serem evacuadas.









O Instituto Português do Mar e da Atmosfera está a acompanhar a situação e não prevê que as cinzas atinjam a Madeira de forma crítica. “A previsão para os próximos dias aponta para vento dominante do quadrante Norte, pelo que o impacto previsto para esta região não deverá corresponder a uma situação crítica”, lê-se num comunicado.

O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, adiou a viagem para Nova Iorque, onde participará na Assembleia Geral das Nações Unidas.



Sete erupções







A ilha de La Palma já foi cenário de sete das 16 erupções vulcânicas registadas no arquipélago das Canárias.

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. Dista 100 quilómetros de Marrocos.



Madeira perto



A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da Madeira e a 1428 quilómetros da ilha do Sal, em Cabo Verde.