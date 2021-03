Atraso de inspetor adia lançamento de foguetão da SpaceX

A SpaceX marou para esta terça-feira o próximo lançamento do protótipo Starship, inicialmente previsto para segunda-feira, a partir das instalações perto de Boca Chica, no Texas, por causa do atraso de um inspetor.

"O inspetor da Administração Federal de Aviação não conseguiu chegar à Starbase [base da SpaceX em Boca Chica] a tempo do lançamento de hoje", escreveu na segunda-feira o fundador da empresa aeroespacial, Elon Musk, na rede social Twitter.

O também é fundador da empresa de automóveis elétricos Tesla garantiu que o lançamento do protótipo vai decorrer na terça-feira.

Musk não especificou a que horas deverá ocorrer o lançamento, no entanto, se obtiver 'luz verde' da Administração Federal de Aviação a SpaceX vai transmitir o lançamento online.

A SpaceX, empresa aeroespacial fundada pelo bilionário excêntrico e filantropo Elon Musk, espera com o lançamento de terça-feira finalmente 'acertar' na aterragem do Starship, o modelo mais recente de foguetões, que se assemelha a uma bala e que tem a capacidade de pousar no solo autonomamente.

Contudo, isto é apenas em teoria, já que os últimos três testes acabaram todos de igual: com uma gigantesca explosão.

O último teste foi o mais sucedido até ao momento, já que o Starship conseguiu aterrar, mas segundos depois explodiu.

O protótipo vai fazer uma ascensão de dez quilómetros e depois vai tentar pousar verticalmente, a parte que até agora tem falhado.

Se desta vez o resultado for diferente, Musk e a SpaceX podem estar um pouco mais perto do sonho de levar a bordo do foguetão em forma de bala passageiros até à Lua, Marte e, quem sabe, mais longe.