Atriz dá bofetada a mulher do público por criticar o seu filho com Síndrome de Down

Evelina Bledans está grávida pela terceira vez aos 49 anos.

12:46

A atriz Evelina Bledans protagonizou um momento que está a dar que falar em todo o mundo. A russa, que está grávida do terceiro filho aos 49 anos, foi convidada a participar no programa de televisão "Live" para falar da temática das gestações em idade avançada.Evelina recorreu ao método da fertilização in vitro para conceber o feto. A atriz já é mãe de outras duas crianças, uma delas portadora de Síndrome de Down, Sioma.Durante o debate, que estava a ser exibido em direto por uma estação de televisão russa, uma mulher que estava sentada no público levantou a mão para fazer uma pergunta à atriz. "Já é perigoso ter um filho entre os 35 e os 40 anos, agora imaginem aos 49. Onde é que estava com a cabeça para ter essa ideia?", começou por questionar a espetadora, perante a indignação geral da restante plateia."Vai dar à luz outra criança doente? Vai gerar outra criança com Síndrome de Down? Ninguém precisa disso, nem a sociedade nem você", continua a mulher a quem foi dada a palavra.Neste momento, um dos membros do programa pede que a espetadora saia do estúdio. É então que Evelina Bledans se levanta do seu lugar, começa a caminhar em direção à mulher e lhe dá umas bofetadas. "Sua desgraçada! Isto é pelo meu filho, percebes? Podes dizer o que quiseres sobre mim mas deixa os meus filhos em paz", exclama.Evelina Bledans é conhecida na Rússia por ser um símbolo de ativismo contra o preconceito relativamente às pessoas que sofrem de síndrome de down, num país onde a maioria das crianças que sofrem desta doença são dadas para adoção.