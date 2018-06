Apresentadora de televisão investigada por usar "roupa indecente"

Shireen al-Rifaie que trabalha para a Al Aan TV, no Dubai, garante que cumpriu todas as regras.

Shireen al-Rifaie, que trabalha para a Al Aan TV, no Dubai, estava em direto quando a sua roupa foi levada pelo vento. No entanto, a apresentadora negou qualquer irregularidade.



Recorde-se que as autoridades locais impuseram um código rígido de vestuário para as mulheres, exigindo que usassem abayas em público, bem como um lenço na cabeça.



"Eu estava a vestir roupas decentes", disse a apresentadora, segundo o site de notícias Ajel, da Arábia Saudita.





#Saudi General Authority for Audiovisual Media investigates anchor Shereen Rifai "for violating regulations and instructions" by "wearing indecent clothing" during a report she present on ending the ban on women driving in #SaudiArabia according to Okaz newspaper pic.twitter.com/3PDvRwVe2q — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 26 de junho de 2018







As autoridades da Arábia Saudita estão a investigar o caso de uma apresentadora de televisão que terá usado roupas consideradas "indecentes" quando informava, durante um programa, sobre o fim da proibição de condução para as mulheres.