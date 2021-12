Atriz da série 'La Reina del Sur' assassinada enquanto esperava pelo filho

A atiz Tania Mendoza, conhecida pelo seu importante papel na série La Reina del Sur, foi assassinada na tarde desta terça-feira em Cuernavaca, no México.A mulher, de 35 anos, estava à espera que o treino de futebol do filho terminasse quando foi baleada por dois homens que seguiam numa mota.O crime aconteceu por volta das 18h15. Segundo o El Pais, os pais que estavam no local à espera dos filhos conseguiram refugiar-se das balas mas Tania foi atingida no tórax e morreu no local.Já em 2010 a atriz tinha sido sequestrada com o marido e o filho.