Atriz porno descreve pénis de Donald Trump

"Talvez tenha sido o sexo menos impressionante que já tive", confessou Daniels sobre o presidente dos EUA.

A atriz pornográfica Stormy Daniels descreveu o pénis do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparando-o a um cogumelo.



No seu novo livro, 'Full Disclosure', Daniels diz que Trump "tem um pénis incomum. Tem uma enorme cabeça de cogumelo. É como um cogumelo...", esclarece, segundo avança o The Guardian.



"Talvez tenha sido o sexo menos impressionante que já tive, mas tenho a certeza de que ele não partilha da mesma opinião", disse Stormy Daniels.



Daniels, cujo nome real é Stephanie Clifford, afirmou publicamente que teve um caso com Donald Trump em 2006, algo que o agora Presidente dos Estados Unidos nega.