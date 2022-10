Aumenta para três mortos o balanço de vítimas de ataque contra Kiev

O balanço provisório de vítimas do ataque russo com "drones" esta segunda-feira contra a cidade de Kiev aumentou para três mortos, anunciou a presidência ucraniana.

"A esta hora, o número de pessoas mortas pelo ataque com drones 'kamikaze' contra um edifício de apartamentos aumentou para três", disse Kyrylo Timochenko do gabinete do chefe de Estado da Ucrânia.

Anteriormente, o autarca de Kiev tinha anunciado que havia um morto e três feridos na sequência do ataque ocorrido hoje de manhã.

As explosões sentidas no distrito de Shevchenkiv, no centro da capital ucraniana, em Kiev, deveram-se a "ataques de drones 'kamikaze'", disse ainda o chefe de gabinete da presidência do país.

"Os russos acham que [este ataque] vai ajudá-los, mas mostra o seu desespero", disse Andrey Yermak na plataforma Telegram, acrescentando que foram usados 'drones' (aeronaves não tripuladas) de fabrico iraniano.

Por outro lado, a Ucrânia acusou hoje a Rússia de continuar a atacar infraestruturas vitais no país deixando "centenas de localidades" sem eletricidade.

Nas últimas horas, as forças russas atacaram instalações energéticas em três regiões do país, disse o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal, referindo "cinco ataques com drones" em Kiev e "ataques com mísseis" nas regiões de Dnipropetrovsk (centro-leste) e Sumy (nordeste).

"Centenas de localidades estão sem eletricidade", disse Chmygal, citado pela agência francesa AFP.