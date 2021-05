Aumenta pressão para um cessar-fogo no Médio Oriente

A comunidade internacional intensificou nas últimas horas a pressão sobre Israel e os grupos extremistas palestinianos para cessarem os ataques de parte a parte, que esta segunda-feira entraram na segunda semana e já fizeram mais de duas centenas de mortos do lado palestiniano. No entanto, nem um lado nem outro dão sinais de recuo naquela que é já a mais grave explosão de violência na região desde 2014."Temos estado a trabalhar intensamente através dos canais diplomáticos para acabar com as hostilidades", disse esta segunda-feira o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, apelando aos dois lados para protegerem as vidas dos civis. Já o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, que várias vezes tem servido de mediador entre Israel e o Hamas, mostrou-se confiante de que um cessar-fogo poderá estar próximo graças à "ação coletiva" da comunidade internacional.A preocupa- ção internacional aumentou após os violentos bombardeamentos israelitas de domingo contra a Faixa de Gaza, que fizeram mais de 40 mortos, incluindo várias crianças. O último balanço das autoridades palestinianas é de 201 mortos, 58 dos quais menores, e mais de 1300 feridos. Do lado israelita morreram 10 pessoas, incluindo duas crianças, e 309 ficaram feridas.Os bombardeamentos da última madrugada contra Gaza foram dos mais intensos desde o início do conflito. Israel disse ter atingido 110 alvos, incluindo uma rede de túneis com mais de 15 quilómetros usada pelo Hamas. Foi ainda morto o principal comandante de Jihad Islâmica no norte de Gaza e atacadas as casas de vários dirigentes do Hamas.Os grupos palestinianos responderam a estes ataques com o lançamento de pelo menos 60 rockets contra as cidades israelitas de Ashdod, Beersheba e Ashkelon, ferindo três pessoas.O PM israelita Benjamin Netanyahu disse domingo à noite que a ofensiva "vai demorar o seu tempo" e o que o objetivo é "fazer o Hamas pagar um preço pesado". Analistas dizem que Israel tenciona prosseguir com a campanha militar "até a pressão internacional se tornar insustentável".O presidente norte-americano Joe Biden autorizou esta segunda-feira a venda de 735 milhões de dólares (600 milhões de euros) em armamento a Israel, incluindo mísseis de precisão, apesar da escalada da tensão na região.