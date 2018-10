Autor de biscoitos inspirados em Ronaldo foi vítima de abusos

Emigrante em Inglaterra José Gonçalves diz que doces que retratam figuras a fazer sexo são "brincadeira inocente"

20:00

A "brincadeira inocente" com a venda de "biscoitos Ronaldo" num café português no mercado de Worcester, no Reino Unido , causaram uma polémica que obrigou o proprietário do negócio a justificar-se e a confidenciar que já tinha sido vítima de abusos sexuais quando era criança."Jamais ia brincar com esse assunto, eu próprio fui vítima de abusos sexuais quando era criança", confiou o emigrante à Lusa. "Quem me conhece sabe que nunca foi minha intenção provocar qualquer polémica", acrescentou, surpreendido com as reações recebidas.Na origem do problema estão biscoitos que colocou à venda na segunda-feira, usando uma forma onde duas figuras estão a praticar um ato sexual, ao qual chamou "Ronaldo Cookies".Gonçalves, de 47 anos, assume-se como sendo homossexual e explicou que este é um artigo que se encontra frequentemente em encontros "gay".Ironicamente, esta terça-feira foi o melhor dia de sempre no café que o português abriu há quatro anos, pois recebeu muitos locais em busca das bolachas na origem da polémica.