Autoridades acreditam que pai das meninas desaparecidas em Tenerife recorreu a pedras para afogar filhas

Os mais recentes dados da investigação revelaram a possibilidade de Tomás Gimeno, pai das meninas desaparecidas há mais de um mês em Tenerife, ter usado pedras para afundar os corpos das filhas no mar.



De acordo com o jornal La Voz de Galicia, as buscas para encontrar Anna e Olivia prosseguem em alto mar, com recurso a um robô subaquático. As atenções concentram-se nos seis sacos que o pai das meninas terá carregado para o seu próprio barco.







As câmaras do porto de Santa Cruz de Tenerife captaram o homem sozinho, horas depois de ter ido buscar as meninas a casa de Beatriz Zimmerman. Segundo o jornal espanhol, Tomás levava apenas duas mochilas, tendo transportado "pacotes" desde o carro até ao barco de recreio.



Tomás terá dito à ex-mulher que ia jantar com as filhas. 30 horas depois foi visto numa bomba de combustíveis. Voltou a ligar a Beatriz para a acalmar sobre a situação das menores. Voltou para o mar e não foi mais visto.



A mãe de Anna e Olivia apresentou queixa à Guardia Civil. No próprio dia, o barco de Tomás foi encontrado à deriva, assim como uma cadeirinha de bebé, num mistério que as autoridades tentam resolver.



A mãe das duas meninas desaparecidas em Tenerife escreveu uma carta a agradecer à opinião pública a ajuda para encontrar as filhas.



Beatriz agradeceua colaboração nas buscas pelas menores. "Graças à divulgação das redes sociais e em notícias por todo o mundo, tenho esperança de que as encontraremos e que possam voltar para meus braços", escreve a mãe, que deixa ainda um apelo ao ex-marido. "Desiste e não as faças sofrer mais, porque elas não têm culpa de nada", escreve a mulher, dirigindo-se ao ex-companheiro Tomás Gimeno.