Autoridades da Catalunha aplicam "medidas contundentes" devido à Covid-19

As autoridades da Catalunha, Espanha, vão reintroduzir “medidas contundentes, mas curtas” para estancar o aumento de casos de coronavírus. O secretário de Saúde Pública da Generalitat, Josep Maria Argimon, anunciou este domingo que vai ser pedido às empresas planos de trabalho à distância similares aos que foram introduzidos em março e abril, no início da crise do Covid.



“Tentaremos que as medidas sejam contundentes, mas curtas, durante 15 dias”, especificou. A faixa etária entre os 20 e os 29 anos é uma das que mais preocupa, devido à sua maior atividade social, o que leva o responsável a pedir aos centros universitários que limitem a presença dos alunos apenas ao essencial. Com estas medidas tenta-se reduzir a mobilidade e a interação, já que a velocidade de contágio na Catalunha está a crescer. Nas últimas horas foram detetados 2360 novos positivos.



pormenores



Rússia bate recorde







A Rússia voltou, este domingo, a superar o seu recorde histórico de contágios diários, ao constatar mais de 13 600 novos casos e quase mais 150 mortes, segundo os dados fornecidos pelo centro operativo nacional.

China isola edifícios



Residências e acessos a um hospital foram isolados na cidade de Qindao, Leste da China, após terem sido detetados três casos assintomáticos de Covid, anunciarem as autoridades.





Mais 5456 novos casos



Itália registou 5456 novos casos de infeção e 26 óbitos associados à doença, de acordo com a mais recente atualização. Dados representam um aumento dos novos casos de 1,56%.





Alarme em Inglaterra



O subdiretor-geral da Saúde do Reino Unido, Jonathan Van-Tam, alertou que o país está num “ponto de inflexão semelhante àquele em que esteve em março”. Em cima da mesa está um possível novo confinamento.





Novas zonas de risco na Alemanha



A Alemanha ampliou a lista de zonas de risco ou de especial incidência a novas cidades. É o caso de Essen, Estugarda e Bremen, que se somam a Berlim, Frankfurt e Colónia. De acordo com a norma do Instituto Robert Koch, é considerada zona de risco aquela onde se registam 50 contágios em sete dias por 100 mil habitantes. A partir deste nível são definidas medidas especiais.