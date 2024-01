Autoridades elevam balanço de terramoto no Japão para 100 mortos

As autoridades do Japão elevaram este sábado para 100 o número de mortos no terramoto de magnitude 7,6 na escala de Richter que atingiu o centro-oeste do país na segunda-feira.

O número de desaparecidos baixou para 211, depois de, na sexta-feira, constarem 242 nomes na lista, informou a agência de notícias Associated Press (AP), referindo que foram resgatados sobreviventes que passaram dias sob os escombros.

De acordo com as autoridades de Ishikawa, prefeitura afetada pelo sismo, mais de 500 pessoas ficaram feridas na sequência do terramoto.