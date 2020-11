As eleições presidenciais da semana passada nos EUA “foram as mais seguras de sempre”, sem qualquer evidência de que votos tenham sido alterados ou comprometidos, garantiu esta sexta-feira um grupo que engloba autoridades eleitorais estaduais e federais, incluindo responsáveis da própria Administração Trump, naquela que foi a mais veemente repudiação pública das alegações de fraude feitas pelo presidente e pelos seus aliados.





Biden ganha Arizona e alarga vantagem







Republicanos “têm de aceitar a realidade”



“Neste momento, por todo o país, funcionários eleitorais estão a rever e a confirmar todo o processo eleitoral antes de anunciar os resultados finais. Estas foram as eleições mais seguras em toda a História da América”, afirma o grupo em comunicado, adiantando que “não foi encontrada qualquer prova de que algum sistema informático tenha apagado ou perdido votos, ou tenha, de alguma forma, sido comprometido”, acrescenta o grupo, numa referência às mais recentes acusações de Trump, que na quinta-feira à noite enviou uma série de ‘tweets’ a alegar, sem provas, que a empresa de software Dominion, responsável pelas máquinas de contagem dos votos, “apagou 2,7 milhões de votos” em seu nome e substituiu-os por votos em Joe Biden no Michigan, Geórgia e Pensilvânia. A teoria foi prontamente desmentida pela empresa e pelos responsáveis eleitorais desses estados.O democrata Joe Biden foi esta sexta-feira confirmado como vencedor no Arizona, conquistando os 11 delegados daquele estado e alargando para 290 o número de votos no Colégio Eleitoral, contra 217 de Trump. São necessários 270 para eleger o novo presidente dos EUA.A presidente democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, exortou os republicanos a “aceitarem a realidade” de que Trump perdeu as eleições. “Os republicanos estão envolvidos num circo, recusam-se a encerar a realidade”, acusou Pelosi, enquanto o seu colega Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, foi perentório: “A eleição acabou, a diferença de votos não foi apertada. Trump perdeu”, afirmou.