Avião bate com a cauda na pista no aeroporto da cidade brasileira de recife mas o piloto consegue concluir aterragem

Dezenas de passageiros apanharam um grande susto esta quarta-feira quando o avião em que chegavam à cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, bateu violentamente com a cauda na pista.



O incidente aconteceu no Aeroporto Internacional dos Guararapes, o principal da cidade, mas não chegou a atrapalhar outras aterragens e descolagens.

Após o impacto inicial, que deixou todos bastante assustados, o avião arrastou a cauda pela pista por alguns metros, provocando uma fricção que ampliou ainda mais a apreensão entre os passageiros, mas tudo terminou bem. O piloto conseguiu endireitar e controlar a aeronave, que tinha saído da cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe, também no nordeste do país, e completar a aterragem.

O incidente, conhecido nos meios aéreos como "tailstrike", ocorre geralmente quando a aeronave chega à pista com o bico excessivamente erguido, fazendo com que o primeiro impacto seja com a cauda do aparelho. Esse erro de aproximação pode provocar danos graves à aeronave e até a perda do controle pelo piloto e causar um acidente grave, o que desta vez não aconteceu e todos os passageiros do voo AD 2737 desembarcaram com as pernas trémulas e uma história para contar, mas sem qualquer ferimento.