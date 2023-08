Maior aeroporto de São Paulo encerra após falso alerta de sequestro

Um alerta de sequestro de aeronave, aparentemente enviado por engano, pelo piloto de um avião da companhia aérea brasileira Azul obrigou na noite desta sexta-feira, início da madrugada em Portugal, ao encerramento do maior aeroporto urbano de São Paulo, o Aeroporto Internacional de Congonhas, incrustado em meio aos arranha-céus de bairros nobres da zona sul daquela cidade brasileira.



Forças especiais de segurança, nomeadamente grupos anti-terrorismo, foram mobilizadas e cercaram a aeronave quando esta aterrou, mas depois de uma hora verificou-se não haver qualquer risco nem aos passageiros nem ao aeroporto e a aeronave foi libertada.

O voo tinha saído de Recife, capital do estado de Pernambuco, no nordeste, e, perto das 20h40 locais, 00h40 em Lisboa, quando a aeronave já se aproximava de Congonhas, a torre de controlo recebeu uma mensagem de alerta do piloto de "apoderamento ilícito", o que geralmente significa que a aeronave foi tomada por pessoas estranhas, em princípio terroristas ou piratas do ar.



As operações de aterragem e descolagens foram imediatamente suspensas em Congonhas e foi dado o alarme para as equipas de emergência, nomeadamente Polícia Federal, responsável pela segurança dentro do aeroporto, Polícia Militar, responsável pela segurança externa, Polícia Civil (Judiciária) e Corpo de Bombeiros.

Quando o avião aterrou, foi direcionado pela torre de controlo para a chamada "área de intervenção", mais afastada, e cercado por forças de segurança fortemente armadas e por bombeiros prontos para tudo. As forças de segurança iniciaram os protocolos de emergência para situações de alto risco, mas, a pouco e pouco, percebeu-se que a situação não era a alertada inicialmente.

Às 21h49, mais de uma hora depois de dado o alerta, e verificado que não havia qualquer risco, a aeronave foi autorizada a deslocar-se até ao local normal de desembarque e todos puderam descer. Mas, nesse intervalo de mais de uma hora, 22 voos tinham sido afectados, desviados para outros aeroportos ou impedidos de descolar, e uma multidão de passageiros apreensivos foi prejudicada.

Em comunicado, a Azul não reconheceu o envio errado do código de "apoderamento ilícito" pelo piloto, e insinuou que o erro foi provocado pela interpretação incorreta de quem estava na torre de controlo, pois, asseverou, o alerta enviado pelo comandante da aeronave terá sido de "interferência ilícita", o que não é a mesma coisa. Mas a companhia não entrou em detalhes, não explicando que tipo de "interferência ilícita" ocorreu a bordo, como foi solucionada e se os ocupantes do avião correram algum risco.

O Aeroporto Internacional de Congonhas, este sábado cercado por edifícios gigantes mas que, quando foi construído, não tinha nada em seu redor, é um dos três mais movimentados do Brasil e da América do Sul. Os outros dois são o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, cidade vizinha a São Paulo, e o Aeroporto Internacional de Brasília, na capital federal do Brasil.