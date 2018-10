Aeronave provocou o pânico na via e apesar do aparato, ninguém saiu ferido.

Um avião com insígnias nazi da Segunda Guerra Mundial despenhou-se sobre o separador central de uma autoestrada norte-americana, no estado da Califórnia, provocando o caos entre os condutores que seguiam naquela via.O incidente ocorreu durante a tarde desta terça-feira, e de acordo com a CBS, nenhum veículo foi atingido pela aeronave. O piloto, único ocupante do avião, conseguiu escapar pelo próprio pé antes que o aparelho explodisse e pegasse fogo.Apesar das referências germãnicas, o avião pertencia a um organização sem fins lucrativos norte-americana que organiza corridas e espetáculos aéreos. Foi desenvolvido em 1930 e foi usado para treinar os pilotos dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial.