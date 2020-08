Avião da easyJet esteve a um segundo de ter acidente ao levantar voo no Aeroporto de Lisboa

Airbus A320 levantou voo no aeroporto de Lisboa com destino ao Reino Unido, em setembro de 2019.Ambos os pilotos foram "interrompidos várias vezes quando faziam a preparação do voo", o que terá contribuído para os erros que cometeram.Não foi a primeira vez que ocorreu um caso destes no aeroporto, já que foram registadas ocorrências semelhantes em abril e maio de 2019.