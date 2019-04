Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião da Força Aérea espanhola andou três horas aos círculos na zona das Berlengas

Seguidores dos sites de monitorização de voos em tempo real ficaram confusos com o que se passou.

23:14

Um avião da Força Aérea espanhola sobrevoou esta segunda-feira à tarde a zona das Berlengas em círculos, a cerca de seis quilómetros do solo.



Os seguidores dos sites de monitorização de voos em tempo real ficaram confusos com o que se passou e chegaram a pensar que se tratava de uma situação idêntica ao voo da Air Astana que deu problemas, há cerca de cinco meses, segundo avança a imprensa espanhola.



Misterioso também foi o facto de a aeronave, um Airbus, ter surgido nos sites de monitorização de voos com a sigla CASA336, identificada como sendo da Força Aérea de Singapura.