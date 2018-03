Avião da Marinha dos EUA despenha-se na Flórida

Desconhece-se, para já, se há vítimas a lamentar.

22:08

Um avião da Marinha norte-americana despenhou-se em Key West, na Flórida, EUA.



Segundo avançam os media locais, o aparelho chegou mesmo a explodir ainda no ar, acabando por se despenhar na água.



Imagens partilhadas nas redes sociais mostram um helicóptero de resgate já no local.



Desconhece-se, para já, se alguém ficou ferido no decorrer do incidente, uma vez que o piloto poderá ter conseguido ejetar-se antes da explosão.



A Marinha norte-americana já confirmou o acidente e explicou que o avião estaria a participar num voo de treino.



Em atualização