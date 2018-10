Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião da Ryanair "dança" durante descolagem devido a ventos superiores a 160 km/hora

Vídeo do momento foi captado no aeroporto de Birmingham, em Inglaterra.

13:50

O vídeo de um avião da Ryanair a fazer movimentos 'flutuantes' no ar quando descola do aeroporto de Birmingham, em Inglaterra, está a dar que falar na Internet.







O vídeo foi captado durante a tempestade Ali, que atingiu algumas zonas do Reino Unido e provocou ventos fortes que chegaram a atingir rajadas de 160 quilómetros por hora.