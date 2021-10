Avião que exibia mensagem de pedido de casamento cai e faz um morto

perto da Ponte Concorde de Montreal, no Canadá., tendo sido levado de urgência para o hospital.O acidenteque acontecia nas proximidades. A polícia, que não divulgou detalhes sobre as vítimas, apenas disse que só estariam duas pessoas a bordo da aeronave., mas ainda não confirmaram a causa do acidente.O piloto era Gian Piero Ciambella, dono da Aerogram, empresa de publicidade aérea. Ciambella ficou conhecido em 2006, quando fez uma aterragem de emergência na Avenida Parc, depois do motor do avião ter deixado de funcionar, avançou a Montreal Gazette.O porta-voz do Transportation Safety Board, Chris Krepski disse que estão a investigar todas as possíveis causas e queKrepski referiu ainda que a faixa com a proposta de casamento, que se acredita ter caído no rio St-Lawrence pouco antes do acidente, ainda não foi encontrada.