Ameaça "terrorista" contra avião chinês resultou de conversa de surdos sobre pacote abandonado

Um voo da companhia aérea Air China que um voo entre Paris e Pequim teve que regressar à capital francesa pouco depois de descolar, devido a uma ameaça terrorista. Segundo a Air China empresa, o avião voltou para o aeroporto de Paris em segurança.

"A Air China recebeu uma mensagem suspeita de terrorismo. O voo CA876 retornou a Paris em segurança, com o avião e seus passageiros ilesos", anuncia a companhia aérea na sua conta oficial da rede social chinesa Weibo.

According to the airline’s social media posts and Chinese news agencies, Air China flight #CA876, from Paris to Beijing made a precautionary return to Paris today after a threat against the flight was received by the airline. The flight landed safely. https://t.co/hRj3uLGH8S pic.twitter.com/52fNsUH9eY