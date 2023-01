Avó acusada de matar o neto de cinco anos à facada

"O nosso filho era a criança mais linda do mundo.

Ele era um menino muito feliz", escreveram os pais de Mario numa publicação no Facebook, onde publicaram uma fotografia onde estão com o filho.

Os pais do menino, Cristina e Dorinel, deixaram ainda a promessa de nunca esquecer o filho.

Uma mulher foi acusada de matar o neto, de cinco anos, que foi encontrado morto à facada, em janeiro do ano passado, na casa onde ambos viviam em Coventry, Inglaterra.David-Mario Lazar foi encontrado em estado grave, com ferimentos provocados por uma faca. Apesar dos esforços dos serviços de emergência, o óbito acabou por ser declarado no local.A avó Elena Anghek, de 50 anos, que cuidava do neto na altura foi de imediato detida. De acordo com o Mirror, a mulher permanece num hospital de saúde mental, enquanto aguarda julgamento que está marcado para junho deste ano."Ele estava sempre a sorrir desde que acordava até quando ia dormir. Ele tinha muita energia. Ele adorava dançar e cantar. Ele é todo o nosso coração, todo o nosso amor e é tudo para nós dois", escreveram ainda.