Babuíno recria momento do 'Rei Leão' ao salvar cria de leão

Um babuíno resgatou uma cria de leão que se encontrava em perigo, no Parque Nacional Kruger, uma reserva natural de caça na África do Sul. O momento captado em foto relembrou a muitos o icónico filme de animação da Disney, 'Rei Leão'.Rafiki, o babuíno que acompanha a juventude de Simba, protagonista do filme 'Rei Leão', foi recriado pelo babuíno.Quando o guia do parque se deparou com o primata e o felino, pegou de imediato na câmara fotográfica. Kurt explicou na sua página de Facebook que, durante os últimos 20 anos em que fez visitas ao parque, foi comum assistir a crias de leão serem caçadas por babuínos.Para sua surpresa, no meio de um grupo de primatas que se preparavam para matar a cria, um destes dirigiu-se ao felino, pegou nele e trepou à árvore mais próxima para o proteger. O momento ficou captado em imagens que foram, por sua vez, partilhadas na página de Facebook do guia.Kurt Schultz de 43 anos, afirma ter deixado o local para dar a outros guias a oportunidade de presenciarem o momento, porém quando retornou ao local já não avistou nenhum dos dois animais o que o fez temer o pior cenário onde a cria de leão perde a vida.