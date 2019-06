Disney está de volta aos grandes êxitos

Com perto de duas dezenas de estreias programadas para 2019, a Disney prepara-se para mais um ano recheado de êxitos de bilheteira.‘Toy Story 4’, que já está a fazer sucesso nas salas de todo o Mundo, e ‘O Rei Leão’ são os novos trunfos dos estúdios que criaram o Rato Mickey.Depois do fracasso de ‘Dumbo’ e do novo filme da saga X-Men - ‘A Fénix Negra’ -, que ‘só’ fizeram 310 e 206 milhões de euros em receitas de bilheteira, respetivamente, a Disney está a recuperar os louros com ‘Toy Story 4’, que faturou mais de 256 milhões só no primeiro fim de semana.Ainda assim, o filme que estreou esta quinta-feira em Portugal ficou aquém das expectativas.O mesmo não se poderá dizer de ‘O Rei Leão’, que chega dia 18 de julho a Portugal. O remake em imagem real da história de Simba já esgota salas nos Estados Unidos e ainda não estreou (só chega dia 19). Contudo, está a bater recordes na pré-venda de bilhetes.Já ultrapassou ‘A Bela e o Monstro’, ‘Aladino’ e ‘O Livro da Selva’, e prepara-se agora para alcançar ‘Vingadores: Endgame’.Com estes resultados, os especialistas estão confiantes de que o novo remake da Disney conseguirá render mais de 132 milhões de euros só no primeiro dia nos cinemas norte-americanos.Entre os grandes filmes que a Disney pretende lançar este ano destacam-se ainda ‘Maleficent: Mestre do Mal’ (17 de outubro), ‘Frozen 2’ (21 de novembro) e ‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’ (19 de dezembro).