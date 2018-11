Disney revela trailer do novo "O Rei Leão"

Nova versão do filme que marcou muitas infâncias chega às salas em 2019.

Os fãs de "O Rei Leão" e da Disney não têm de esperar mais. Foi revelado um trailer do remake do clássico que marcou muitas infâncias em todo o mundo, filmado em live action e um pouco diferente do original. Chega às salas de cinema no verão de 2019.Nesta nova versão são alguns os famosos que emprestam a voz às personagens que tão bem se conhecem. Donald Glover, reconhecido como Childish Gambino no mundo da música, é Simba enquanto Beyoncé é Nala.O ator Seth Rogen é Pumba, James Earl Jones é a voz de Mufasa e Chiwetel Ejiofor de Scar. O filme é realizado por Jon Favreau.A versão original de "O Rei Leão" foi lançado em 1994.