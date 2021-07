Babysitter detido por espancar menino de três anos até à morte

Manns não é o pai do menino, disseram as autoridades, mas morava no mesmo prédio que o menino e a sua mãe. Foi detido na passada sexta-feira e presente a juíz.

Um homem de 25 anos foi acusado de matar uma criança de três anos, em Melbourne, EUA.Manns cuidava da criança no apartamento daquela família e deixou um bilhete escrito, dizendo que se tinha afogado na banheira, após uma convulsão.A autópsia viria a revelar que a criança de três anos teria sido espancada, sem sinais de afogamento, e ainda ferimentos, incluindo uma costela partida, marcas de facadas na cabeça e inchaço no cérebro, avança o jornal Daily Mail.Com apenas um ano de idade, o Departamento de Crianças e Serviços à Família de Flórida investigou as causas que haviam resultado numa lesão grave na perna do menino. Pouco antes do dia da morte, a mesma unidade foi à creche onde a criança estava para investigar ferimentos, como queimaduras no braço.