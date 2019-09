Baixa de Baltimore evacuada após descoberta de veículo com quase 4000 litros de combustível

Inner Harbor de Baltimore, um centro de atrações na baixa da cidade, foi esta segunda-feira parcialmente evacuado após ter sido descoberto um veículo suspeito com perto de quatro mil de combustível numa garagem subterrânea.De acordo com o jornal Baltimore Sun, a polícia local descobriu a autocaravana esta manhã e estão a ser evacuados vários edifícios e escritórios.O Inner Harbor de Baltimore é um centro de atrações na cidade de Baltimore, situada no estado norte-americano de Maryland, que possui vários pontos de interesse como museus, um planetário, restaurantes, bares ou um oceanário.

Inner Harbor Evacuated for Vehicle Investigation (Inner Harbor, Baltimore) A van containing 1,000 gallons of gasoline has prompted an evacuation of the northwest harbor area. https://t.co/d8P5SZk1ZJ pic.twitter.com/mPtV9ZQfml