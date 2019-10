Barcelona vive nova noite de vandalismo em dia de greve geral

O separatismo paralisou esta sexta-feira a Catalunha numa jornada de greve geral que deixou grande parte de Barcelona de portas fechadas durante todo o dia. Cinco marchas confluíram para o centro da cidade, barrando os principais acessos à capital catalã e reunindo mais de meio milhão de pessoas num protesto pacífico contra a condenação de líderes separatistas a penas de prisão.Mas, como nos dias anteriores, grupos de jovens, muitos deles mascarados, desencadearam ao fim da tarde protestos violentos, marcados por agressões à polícia e por atos de vandalismo que voltaram a semear o caos na capital catalã.O balanço provisório dos confrontos era, à hora de fecho desta edição, 35 feridos (25 deles em Barcelona), 10 detidos e pelo menos quatro pessoas a que foram aplicadas medidas cautelares após interrogatório.A dimensão da violência foi tal que os Mossos d’Esquadra (polícia catalã) usaram camiões com canhões de água para controlar os distúrbios. Comprados em 1994, nunca tinham sido usados, mas a dimensão e gravidade dos atos de violência, considerada sem precedentes, ditaram a decisão de recorrer a esta medida extrema.Como já acontecera após a repressão do referendo separatista de 1 de outubro de 2017, um dos focos da violência tem sido a esquadra central da Polícia Nacional, na Via Laietana. Grupos de jovens cercaram esta sexta-feira o edifício ao início da tarde, mantendo o cerco durante várias horas em que gritaram insultos aos polícias espanhóis e lhes atiraram latas de cerveja e outros objetos. Os Mossos d’Esquadra acorreram ao local, carregando sobre os manifestantes e realizando várias detenções.Um dia depois de o presidente do governo catalão, Quim Torra, ter causado divisões ao propor um novo referendo, a organização Assembleia Nacional Catalã veio em sua defesa. "Temos de acabar o que iniciámos em 2017. Quem não quiser que pare, outro lhe ocupará o lugar", afirmou um líder da organização.Em resposta à nova ordem de detenção emitida por Espanha, a Justiça belga decidiu esta sexta-feira deixar o ex-presidente catalão Carles Puigdemont em liberdade, mas com medidas cautelares. A decisão foi tomada na manhã de sexta-feira, depois de Puigdemont, que está exilado em Bruxelas, ter passado a noite detido.A defesa de Puigdemont alegou imunidade, pelo facto de o ex-líder catalão ser deputado europeu, mas a alegação foi rejeitada e o juiz belga impôs-lhe medidas cautelares.A Audiência Nacional espanhola ordenou esta sexta-feira o encerramento do site do grupo Tsunami Democràtic, responsável pela convocatória dos protestos violentos que têm semeado caos e destruição em Barcelona e outras cidades catalãs. A Justiça ordenou, paralelamente, a abertura de um processo contra essa organização por delitos de terrorismo.O PM espanhol, Pedro Sánchez, fez esta sexta-feira um apelo à calma na Catalunha e, em resposta aos apelos a mais dureza feitos por partidos como PP e Cidadãos, defendeu que "a proporcionalidade é um sinal de força". Apesar disso, enviou aos catalães a mensagem de que "o Estado não pode ceder à exaltação".A polícia catalã, Mossos d’Esquadra, prendeu esta sexta-feira dois radicais de direita que agrediram um manifestante separatista. São procurados oito outros envolvidos nas agressões.A cadeia de supermercados espanhola Mercadona pagou os voos a 50 trabalhadores e formandos portugueses, que chegaram a Portugal na noite de quinta-feira num voo da Iberia.