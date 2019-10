Protestos em dia de greve geral fazem 35 feridos. As imagens dos confrontos na Catalunha

Centenas de milhares de pessoas vindas de toda a

participam, esta sexta-feira, no centro de Barcelona numa grande manifestação convocada pelos sindicatos independentistas contra a condenação dos políticos envolvidos na tentativa separatista de 2017.



A concentração - que segundo a polícia juntou 525 mil pessoas - ocorreu no Passeio de Grácia, no centro de









Os serviços de emergência atenderam 26 pessoas, 20 delas em Barcelona. Um dos agentes da autoridade terá sido atingido com gravidade e teve de receber cuidados médicos.



De acordo com a imprensa espanhola, foram cortadas pelo menos 20 estradas e as autoridades também estão a tentar resolver problemas em algumas estações de comboios. A greve reduziu o número de composições em serviço e não está a ser possível escoar os manifestantes que estão a regressar a casa.

, num dia de "greve geral" na Catalunha convocada por esses sindicatos, a que se juntaram seis "Marchas pela Liberdade" saídas na terça-feira de diferentes cidades da comunidade autónoma. O ambiente tranquilo em que decorreu a manifestação acabou por ficar em segundo plano quando um outro protesto ganhou peso e contornos de violência.

Como forma de protesto, os Comités de Defesa da República (CDR), parte ativa na marcação dos protestos e atividades de desobediência civil, convocaram um acampamento para a Gran Via, sem data limite prevista. De acordo com a imprensa espanhola, os membros dos CDR já estão a montar as tendas.



Em Girona, avança o El Mundo, os CDR juntaram cerca de 6 mil pessoas, cujo objetivo era evitar que os detidos pelas desordens de quinta-feira entrassem na prisão. Além disso, pretendem também evitar que uma concentração de extrema-direita se realize com sucesso na noite desta sexta-feira.



As manifestações de solidariedade com os independentistas já chegaram ao País Basco: em Bilbao, a Ertzaintza deteve seis jovens e identificou outra dezena, depois do grupo de manifestantes ter lançado petardos contra as autoridades e destruídos contentores do lixo. Os manifestantes cortaram uma das vias mais usadas para entrar e sair da capital da Biscaia.

Os movimentos de protesto começaram na segunda-feira, depois ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência em outubro de 2017. Os juízes decidiram condenar nove deles a penas até 13 anos de prisão por delitos de sedição e peculato.



O ex-vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, foi condenado, por unanimidade, a 13 anos de cadeia por delito de sedição e má gestão de fundos públicos. Foram condenados a 12 anos de cadeia os ex-conselheiros da Jordi Turull (ex-conselheiro da Presidência), Raul Romeva (ex-conselheiro do Trabalho) e Dolors Bassa (ex-conselheira para as Relações Exteriores) por delitos de sedição e má gestão. O antigo titular do cargo de conselheiro do Interior, Joaquim Forn e Josep Rull (Território) foram condenados a 10 anos de cadeia. Jordi Cuixart, responsável pela instituição Òmnium Cultural, foi condenado a nove anos de prisão por sedição.



Os factos reportam-se a 2017 sendo que os magistrados entendem que os acontecimentos de setembro e outubro do mesmo ano constituíram crime de sedição visto que os condenados mobilizaram os cidadãos num "levantamento público e tumultuoso" para impedir a aplicação direta das leis e obstruir o comprimento das decisões judiciais.



"Os acontecimentos do dia 1 de outubro" (2017)" não foram apenas uma manifestação ou um protesto. Foi um levantamento tumultuoso provocado pelos acusados", referem os juízes do Supremo espanhol.



A Catalunha é a região mais rica de Espanha e desde 2015 que o parlamento regional tem uma maioria de deputados independentistas que defendem a separação da região de Espanha.