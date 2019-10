Detido fotojornalista do El País durante confrontos em Barcelona

A Polícia Nacional espanhola deteve um fotógrafo do jornal El País durante os confrontos que estão a ocorrer esta sexta-feira à noite no centro de Barcelona entre grupos separatistas violentos e as forças de segurança, noticiou a agência Efe.

O fotógrafo Albert García foi detido e algemado por polícias por "agredir um agente", anunciaram nas redes sociais o El País e vários jornalistas presentes no momento da detenção. Porém, testemunhas ouvidas pela Cadena Ser, dizem que o profissional colidiu acidentalmente com um agente, tendo sido automaticamente detido por agressão.

De acordo com a agência de notícias espanhola, vários vídeos foram publicados nas redes sociais a mostrar o momento da detenção do fotojornalista, algemado por dois polícias.