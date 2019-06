BBC News faz vídeo sobre carros elétricos na ilha de Porto Santo

A BBC News realizou um vídeo sobre carros elétricos em Portugal. O projeto chama-se "Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island" e já chegou aos meios de comunicação internacionais.



Este é um programa de incentivos à aquisição de veículos elétricos na ilha do Porto Santo, dispondo de uma verba de 400 mil euros para ser aplicada já este ano.

A ilha de Porto Santo começou a testar uma nova forma de gerar energia com as baterias dos veículos eléctricos a serem carregadas com energia solar durante o dia e à noite a devolverem energia extra para fornecer eletricidade às casas das pessoas.

Alguns especialistas garantem que esta forma de armazenamento de energia pode transformar-se numa tendência global.