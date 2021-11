Bebé-milagre nasceu com 420 g, sobreviveu e fez história

Tem pouco mais de um ano, é pequeno e leve, mas é um sobrevivente e já fez história. Curtis nasceu no Alabama, EUA, a 5 de julho do ano passado, com apenas 21 semanas de gestação - o normal são 40 - e 420 gramas de peso, sete vezes menos do que um recém-nascido normal. Sobreviveu, contra todas as probabilidades. Tem agora 16 meses e acabou de entrar para o Guinness como o bebé mais prematuro do Mundo a sobreviver.





Apesar da história de Curtis ser a de um resistente, o seu início é triste. A mãe, Michelle Butler, estava grávida de gémeos e no 5º mês de gestação quando foi internada de urgência. Acabaria por dar à luz, quatro meses antes da data prevista, perdendo um dos bebés, uma menina. Curtis sobreviveu e precisou de acompanhamento permanente durante largos meses. “Os números mostram que os bebés nascidos tão cedo têm pouca ou nenhuma chance de sobrevivência”, disse Brian Sims, o médico responsável pelo parto, citado pela CNN. A mãe teve de esperar quatro semanas para lhe pegar pela primeira vez. O filho cabia na palma da mão. Curtis teve alta em abril, a tempo de comemorar primeiro ano de vida em casa. Continua a ter um tratamento especial, incluindo um tubo de alimentação e oxigénio.