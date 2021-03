Bélgica quer comprar doses da vacina da AstraZeneca que os países europeus rejeitaram

"Entrei em contato com a AstraZeneca e perguntei se é possível fazer uso dos extras, se houver algum", disse o ministro da Saúde flamengo Wouter Beke

no Parlamento Flamengo esta quarta-feira

. "Se pudermos obtê-los, vamos usá-los em nossa estratégia", refere.









suspenderam, na última semana, o uso da vacina da Astrazeneca após identificação de casos de formação de coágulos no sangue em pacientes após a toma do fármaco.

A Bélgica quer comprar à farmacêutica da Astrazeneca as doses da vacina contra a Covid-19 excedentes dos países que estão a suspender o uso do fármaco devido a reações adversas, avança o The Brussels TImes.Vários países europeus